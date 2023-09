Vergisiz telefon nasıl alınır ve şartları neler?, Vergisiz telefonun geçerli olduğu markalar ve modeller ve fiyatlar belli oldu

Öğrenciler için Vergisiz telefon nasıl alınır ve şartları neler?, Vergisiz telefonun geçerli olduğu markalar ve modeller, Vergisiz telefon satışı ne zaman başlar? Öğrencilerin büyük bir sabırsızlıkla beklediği vergisiz telefon alma konusu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan beklenen açıklama geldi. Peki hangi model telefonlar öğrenciler tarafından hangi fiyatlara alınabilecek? İşte marka marka vergisiz alınabilecek telefon fiyatları…

Öğrencilere vergisiz telefon fiyatları, şartları, markaları ve modelleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. İlk defa telefon ve bilgisayar alacak üniversite öğrencilerine KDV'siz telefon kampanyasının detayları netleşiyor. Kampanya kapsamında hangi telefonların satışa sunululacağı ve şartların neler olduğunu merak edenler için beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peki, öğrencilere KDV'siz/vergisiz telefon ve bilgisayar fiyatı, şartları neler, kimler alabilir? İşte 2023 vergisiz telefon fiyatları, şartları ve modelleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vergisiz telefon açıklaması

Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere vergisiz telefona ilişkin,

"Yüksek öğretimde okuyan öğrencilerimize taahhüdümüz olan 10 GB internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik. Cumhurbaşkanı Yardımcımızı ve ilgili bakanlarımızı Kabinemize sundukları çalışmayı tekemmül ettirmeleri konusunda talimatlandırdık. Nihai çalışmaya göre, bir sonraki toplantımızda her iki konu ile ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız. Aile ve gençlik bankası ile evlenecek gençlerimize uygun şartlarda kredi meselesi de yakın takibimizdedir." ifadelerini kullandı.

Vergisiz telefon şartları nelerdir?

Öğrenciler için geçerli olan vergisiz telefon satışı ile ilgili detaylar netleşti. Vergisiz cep telefonlarını sadece üniversite öğrenciler alabilecek. ÖTV ve KDV’siz cep telefonu imkanından tüm üniversite öğrenciler ile birlikte yüksek okul ve açık öğretimde de okuyanlar dahil olmak üzere toplamda 7 milyon kişi dahil olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Genel Seçimleri öncesinde yükseköğrenimdeki öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti sağlanacağını açıklamıştı. Konuyla ilgili bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Bakan Mehmet Şimşek ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Vergisiz telefon hakkında beklenen açıklama! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda bilgilendirme yapacağını aktardı.

"Çalışmalar sürüyor" Bakan Mehmet Şimşek, bir defaya mahsus olmak üzere üniversite öğrencilerine vergisiz bilgisayar ve telefon imkanı sağlanmasına ilişkin çalışmanın sürdüğünü söyledi. Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Şimşek'e, yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışma olup olmadığı soruldu. Bakan Mehmet Şimşek, ''Öğrencilere vergisiz telefon, bilgisayar için çalışma var ama detay paylaşamam.'' dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Sene sonuna kalmadan konu netleştirilecek” dedi.

4 bakanlık ortak çalışıyor Ulaştırma, Teknoloji, Ticaret, Hazine ve Maliye, 4 bakanlık ortak çalışıyor düzenleme için, henüz son şekli verilmedi. Vergisiz cep telefonu tüm marka ve modellerde geçerli değil. Yalnızda Türkiye’de üretilen modelleri içerecek ve bunun bir üst sınırı olacak.

Vergi indirimi hangi telefonlarda uygulanacak?

Vergisiz modeller Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bir üst sınırı olacak. Türkiye'de üretilen modeller içinde Samsung ve General Mobile bulunuyor.

Huawei ve Apple ise bu listede yer almıyor.

Vergisiz telefon satışı ne zaman başlar? Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz. Süreç için çalışmalar başladı ancak ÖTV siz telefon ne zaman alınabilecek henüz belirli bir tarih verilmedi. Şartlar netleşmeye başladığında detaylar belli olacak. Vergisiz telefon fiyatları iPhone’ları kapsamıyor ancak geçen haftalarda tanıtılan GM Phoenix 5G gibi modeller alınabilecek.

Vergisiz telefonun geçerli olduğu markalar ve modeller

İşte Türkiye’de üretimi veya montajı gerçekleştirilen marka ve modellerden bazıları:

Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,



OPPO: A15, Reno 5 Lite,



Vivo: Y15s, Y36, Y22s, Y16



Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,



TCL: 20 SE, 20 E, L7,



Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,



Tecno Mobile: Camon 16,



General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro



Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus



Reeder: S19 Max Pro S



OMIX: X5

Akıllı telefonlardan ne kadar vergi alınıyor?

Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine yüzde 12 TRT Bandrolü, ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunların üzerine de yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.

Vergisiz telefon nasıl alınır ve şartları neler?

Öğrencilere vergisiz telefon fiyatlarının belli olmasıyla telefonların nasıl alınacağı da araştırılan konular arasnda. ÖTV ve KDV’siz cep telefonu fırsatından üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açık öğretimde okuyanlar dahil, 7 milyon öğrenci yararlanacak. Telefonlara ek olarak öğrencilere aylık 10 GB internet de tahsis edilecek.

Fiyatlar yarı yarıya düşecek!

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte gençler vergi muafiyetinin yanı sıra her ay 10 GB ücretsiz internet kullanım hakkına da sahip olacak.

ÖTV ve KDV kaldırıldığında cep telefonu fiyatlarında çarpıcı bir düşüş yaşanacak. Örneğin bir üniversite öğrencisi, ÖTV ve KDV muafiyetinin beraber uygulanması durumunda 50 bin TL'ye satılan bir telefonu 25 bin 450 TL'ye satın alabilecek.

40 bin TL'ye satılan bir cep telefonu ÖTV ve KDV kalktığında 20 360 bin TL'ye alınabilecek. Ancak sadece ÖTV muafiyeti uygulanması durumunda fiyatı kaba hesapla 30 bin TL'ye satılacak.

İşte ÖTV'siz telefon fiyatları...

Not: Aşağıdaki telefonların bir kısmı yurt içinde, bir kısmı yurt dışında üretilmektedir. Vergisiz olacak olan modellerin sadece yurt içinde üretilen telefonları kapsaması beklenmektedir.

Vergisiz Samsung telefon modelleri ve fiyatları

Galaxy A01: 2.199 TL (Vergisiz 1.079 TL)

Galaxy A21s: 6.999 TL (Vergisiz 3.437 TL)

Galaxy A30: 8.999 TL (Vergisiz 4.419 TL)

Galaxy A52: 11.499 TL (Vergisiz 5.647 TL)

Galaxy S23 128 GB:

Satış fiyatı: ₺24.999,00

Kültür Bakanlığı payı: ₺158,10

TRT bandrolü: ₺1.915,70

ÖTV: ₺8.940,00

KDV: ₺4.827,60

Tahmini Vergisiz fiyatı: ₺15.806,30

Galaxy S23+ 256 GB:

Satış fiyatı: ₺32.999,00

Kültür Bakanlığı payı: ₺197,60

TRT bandrolü: ₺2.394,70

ÖTV: ₺11.175,10

KDV: ₺6.034,60

Tahmini Vergisiz fiyatı: ₺19.757,90

Galaxy S23 Ultra 256 GB:

Satış fiyatı: ₺40.999,00

Kültür Bakanlığı payı: ₺237,10

TRT bandrolü: ₺2.873,60

ÖTV: ₺13.410,10

KDV: ₺7.241,50

Tahmini Vergisiz fiyatı: ₺23.709,50