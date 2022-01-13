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Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu.

Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu
13 Ocak 2022 Perşembe 22:51

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve 42 milletvekilinin imzasıyla Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifle, mükelleflerin 2023 yılı sonuna kadar enflasyon düzeltmesi yapılmaması amaçlanıyor. Bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve katılım fonu büyüklüğü içerisinde Türk Lirası payının arttırılarak finansal istikrarını desteklenmesi amacıyla, yabancı paraları Türk Lirasına çeviren Kurumlar Vergisi mükelleflerinin dönüşüm esnasında oluşan kur farkı kazançları da dahil olmak üzere bu kapsamda açılan vadeli Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarından elde edilecek faiz ve kar payları vergiden muaf tutulması amaçlanıyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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