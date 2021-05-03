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Vergi ödeme süresi 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

Gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri ile beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri değiştirildi.

Vergi ödeme süresi 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
03 Mayıs 2021 Pazartesi 23:00

Vergi ödemeleri konusunda, koronavirüsle mücadelede 17 Mayıs'a kadar uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni karar alındı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin, 31 Mayıs Pazartesi gün sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI

"Bakanlığımıza iletilen talepler ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak, 17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

SON TARİH 31 MAYIS

17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs 2021 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacaktır."

Vergi ödeme süresi 31 Mayıs a kadar uzatıldı #1


Kaynak: Kamu Saati Özel
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