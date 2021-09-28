Velilerin kaynak kitap sorunu sürüyor Öğretmenler Devletin verdiği kitapları Kabul Etmiyor

Öğretmenler Devletin verdiği kitapları neden Kabul Etmiyor Devletin ücretsiz verdiği kitaplar yetersiz mi? MEB'in yazısına rağmen öğretmenlerin ek materyal istemesi karşısında veliler ek masrafların altında kalıyor.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrenciler okullarına kavuşurken velileri telaş kapladı.

Çocuklarını devlet okullarına gönderen veliler, 10 bin liraya kadar kayıt ücretleriyle karşı karşıya geliyordu.

İSTENEN EK KİTAPLAR 1000 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Son zamanlarda ise veliler, öğretmenlerin ekstra materyal istemeleriyle ek masrafın altına girmeye başladı.

Öğretmenlerin istediği dış kaynakların 1000 liraya kadarçıkması velileri çıkmaza sokuyor.

MEB'İN YAZISI ÇÖZÜM OLMADI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 81 ile 'Kullanılabilecek Eğitsel Materyaller' konulu yazı göndermişti.

Yazıda, bakanlık tarafından dağıtımı yapılan ders kitapları ve yardımcı kaynakların dışındaki diğer materyallerin, okullarda tanıtımının yapılmasına izin verilmemesinine yönelik yazıya rağmen öğretmenlerin istekleri bitmiyor.

500 LİRAYA ARMALI OKUL KIYAFETİ

Bunun dışında velileri isyan ettiren bir diğer konu ise okulların armalı forma ısrarı.

Pazar yerlerinde armasız halleri 200 lira civarında satılan ürünlerin okullar tarafından armalı şekilde zorunlu kılması da velileri zor durumda bırakıyor.

Okulların üniforma ücreti adı altında 500 lira gibi ciddi ücretler talep etmeleriyle zor durumda kalan veliler, sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışıyor.