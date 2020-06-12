Veli isteğiyle Özel eğitim öğrencileri de sınıf tekrarı yapabilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk resmi twitter adresinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Özel gereksinimli öğrencilerimizin, uzaktan eğitim sürecindeki ihtiyaçları doğrultusunda yeni bir düzenleme yaptık. Öğrencilerimiz, velilerimizin talebiyle sınıf tekrarı yapabilecek. Bir üst sınıfa geçen özel öğrencilerimizin ise telafi programlarımızla yanlarında olacağız.

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