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Veli isteğiyle Özel eğitim öğrencileri de sınıf tekrarı yapabilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 'Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'ndeki değişikliğe ilişkin açıklama yaptı. İşte detaylar...

Veli isteğiyle Özel eğitim öğrencileri de sınıf tekrarı yapabilecek
12 Haziran 2020 Cuma 00:37

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk resmi twitter adresinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Özel gereksinimli öğrencilerimizin, uzaktan eğitim sürecindeki ihtiyaçları doğrultusunda yeni bir düzenleme yaptık. Öğrencilerimiz, velilerimizin talebiyle sınıf tekrarı yapabilecek. Bir üst sınıfa geçen özel öğrencilerimizin ise telafi programlarımızla yanlarında olacağız.

İŞTE BAKAN SELÇUKUN O PAYLAŞIMI:


Kaynak: Kamu Saati Özel
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