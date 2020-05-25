Velayeti kendisine verilen Anneler çocuklarına Kendi Soyadını Verebilir mi? İşte Yargıyay Kararı

Velayeti kendisine verilen Anneler çocuklarına Kendi Soyadını Verebilir mi? Yargıtay Önemli bir Karara İmza Attı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan "Mühim kararımız" diyerek boşanmış kadının velayeti kendisine verilen çocuğuna soyadını verebileceğini açıkladı . Kararın gerekçesi ise şu şekilde .

Eşinden ayrılan kadın, velayeti kendisine artık verilmiş olan evlatlarının soyadını artık yenileyerek kendi soyadına dahil edecek . Çocuğun eğitim hayatında karşılaştığı zorlukları gerekçe gösteren bir kadın, çocuğuna kendi soyadını vermek için yargıya başvuruda bulunmuştur . Davada son noktayı veren Yargıtay, çocuğun soyadının annenin soyadı olarak değiştirilmesinin çocuğun üstün şekilde faydasına olacağı konusuna hükmetti.

Eşinden ayrılan kadın, velayeti kendisine verilen çocuğunun soyadını artık kendi nüfusuna dahil edecek . Çocuğun eğitim hayatında karşılaştığı zorlukları gerekçe gösteren bir kadın, çocuğuna kendi soyadını vermek için yargıya müracaat etti. Davada son noktayı koyan Yargıtay, çocuğun soyadının annenin soyadı olarak değiştirilmesinin çocuğun üstün yararına olacağına hükmetti.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan'ın sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde 'Tarihi kararımız' diye duyurduğu boşanmış kadının velayeti kendisine verilen çocuğuna soyadını verebileceği yönündeki kararın gerekçesi açıklandı.