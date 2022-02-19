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Vedat Bilgin: Migros'a soruşturma başlattık

Migros işçilerinin eylemi sonuç verdi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Vedat Bilgin: Migros'a soruşturma başlattık
19 Şubat 2022 Cumartesi 23:35

Migros'un Esenyurt'taki deposunda çalışan 400 işçi, 3 Şubat'ta açıklanan yüzde 8'lik zam nedeniyle iş bırakma eylemine başladı.

Şirket, eyleme katılan 257 işçiyi “iş hukukunu bozdukları” gerekçesiyle işten çıkardı.

İŞÇİLERE KARŞI TEPKİ ÇEKEN TUTUM

Hakkını arayan işçiler eylemi, Migros Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın Beykoz'daki villasının önüne yapmaya başladı.

Bunun üzerine Tuncay Özilhan, şikayetçi oldu.

Eyleme katılan işçiler, polis ekipleri tarafından önce gözaltına alındı, ardından da serbest bırakıldı.

BAKANLIK EL ATTI

Migros’un işçi kesimine olan tutumu Türkiye’nin gündemini sallarken, eylem sonuç verdi...

Özellikle sosyal medyada büyük bir tepki oluşurken, Migros ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den çok önemli bir açıklama geldi.

“EMEKÇİMİZİN MAĞDUR EDİLMESİNE GÖZ YUMMAYACAĞIZ”

Bakan Bilgin, soruşturma başlatıldığını belirterek, “Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiçbir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız.” dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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