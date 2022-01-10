Vedat Bilgin'den önemli EYT açıklaması

Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: Çalışma programımızda var...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında EYT ile ilgili çok önemli ifadeler kullandı. Bakan Bilgin, EYT sorununu takip ettiklerini, Bakanlığın gündeminde olduğunu ifade etti. Bakan Bilgin, "Önümüzdeki çalışma programları içinde bunlar var. Aşama aşama sorunları çözüyoruz." dedi. Bakan Bilgin, 'AGİ kalktı mı' sorusuna net yanıt verirken, toplu sözleşme konusunda da dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, sorunun farkında olduklarını, Bakanlığın her konu gibi bunun da üzerinde çalıştığını ifade etti. Bilgin, öncelikler listesini saydı, "Çalışma programımızda var. Aşama aşama sorunları çözüyoruz." dedi Bakan Bilgin, toplu sözleşme konusunda da son dakika açıklamalarında bulundu, "Bu sorunu da bu yıl çözeceğiz." ifadelerini kullandı. Bilgin, 'AGİ kalktı mı?' sorusuna da yanıt verdi. İşte Bakan Bilgin'in son dakika açıklamalarından öne çıkanlar...

"TÜRKİYE OLUMLU AYRIŞTI"

Bakan Bilgin'in CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

* Dünyanın yaşadığı büyük bir kriz var. Pandemiyle ilgili bir kriz en çok gelişmiş ülkeleri vurgu. Bir dalgalanma diğer ülkelerde fırtınalara yol açıyor.

* Son varyant öncesi durulma görülmüştü. Türkiye tamamen kapandığı zaman bile üretimine devam etti. Yer yer olumsuz etkileri her yere yayıldı.

* Tüm dünyada maliyeti enflasyon olarak ortaya çıktı. İngiltere okyanustan petrol çıkarıyor ama zorluk çekti. Lojistik sorunlar yaşadı.

* Türkiye çok dayanıklı çıktı. Ancak enflasyon oldu tabii. Büyüme içinde olan bir ülke çünkü. Ben başarılı buluyorum Türkiye'yi. Türkiye olumlu ayrıştı.

* OECD içinde büyüyen ilk 2 ülkeden biri oldu. 3 çeyrek üst üste büyüdü. Baz etkisinden arındırılmış haliyle yüzde 10 üzerinde büyüme gerçekleştirdi.

"TÜRKİYE ZOR ŞARTLARDA YÜZDE 50 ARTIŞ YAPTI"

* Türkiye zor şartlarda sosyal devlet olmanın zorunluluğu ile bunu gerçekleştirdi. Yüzde 36 enflasyon karşısında yüzde 50 maaş yükseltti.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın da inisiyatifiyle yüzde 50 artış oldu. İşçilerimize bu desteği verirken, işverenimize de vergi muafiyeti sağladık.

* 3600 toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Bir önceki seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getireceğini söylemişti.

* Artık söylem olmaktan çıkardık. Geri dönüşü yok artık. Kanun hükmündedir. Bakanlık içinde çalışmalarımızı yaptık.

* Esas düzenlemeyi 3600 ek gösterge emekliliklerinde yapıyor. Yıllar içinde daha da artan farklılaşma var. Bakanlık içinde çalışma tamamlandı bitti.

* Sendikalarımızla müzakere edeceğiz. Kamunun diğer kuruluşlarıyla onlarla müzakere edeceğiz. Meclis'e ilk 6 ay içinde en geç Mayıs-Haziran'da intikal ettiririz. Bu yıl içinde tamamlanacak.

"TOPLU SÖZLEŞME İŞİNİ DE BU SENE ÇÖZECEĞİZ"

* Kamuda bir sorun daha var. Toplu sözleşmede çözülmesi gereken madde olarak ortaya koyduğumuz nokta sözleşmeli personeller.

* Sözleşmelileri kadrolularla benzer haklara sahip noktaya getireceğiz. Çok fazla statü var, karışık. Sadeleştireceğiz ve isteyenler için böyle bir çalışma yapıyoruz.

* Onu da bu yıl içinde bitireceğiz. Önümüzde ödev olarak duruyor. Meclis'e haziranda gelmiş olur.

'AGİ KALKTI MI?' SORUSUNA YANIT

* İstanbul'da bir işyerinde işçileri kapının önüne koymuştu. İşçileri yarın işe almazsanız çalışma izinlerinizi iptal ederim demiştim. Ondan sonra da başka bir sendika geldi. Sizin bu sözünüzü duyduk yanımızda olur musunuz dediler, çözmek üzereyiz.

* Biz bu süreçte memurlarla ilgili önemli düzenleme yaptık. Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla ilgili memurlarımızdan da talep oldu. Tüm çalışanlarımızın gelirlerini Asgari Ücret dışında bırakınca memurlara 300 TL'ye yakın ek yapmış olduk.

* O konular çok açık. Asgari geçim indirimi kalktı diye memurlarda çocuk parası vs. bunlar AGİ kapsamında değil memur statüsüyle ilgili kanunla düzenlenmiş. Alakası yok. Yanlış bilgi. O devam ediyor. Memurlar artış elde etti.