Vedat Bilgin'den EYT açıklaması

Vedat Bilgin, EYT ile ilgili şu an masada sadece bir tane EYT formülü olduğunu ve daha önce gündeme gelen Hollanda ve Almanya modellerinin masada olmadığını söyledi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için formül arayışı sürerken ve kamuoyunda üç farklı formül tartışılırken önemli bir açıklama yapılarak dillendirilen formüllerden birinin devrede olmadığı belirtildi.

"Şu anda sadece bir tane EYT formülü var"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından bir açıklama yaparak, "Şu an masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Hollanda ve Almanya modelleri masada değil." dedi.

EYT için yol haritası belli oldu

EYT'de önce kapsam belirlenecek. Daha sonra da hak sahiplerinin hangi şartlarda emekli olacakları ortaya konulacak. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmasına rağmen henüz primi eksik olanlar, yılını tamamlamamış olanlar ve farklı kurumlarda çalışmaları bulunanlar açısından değerlendirme yapılacak.

Almanya formülü neydi:

Almanya modelinde uygulanan formüle göre belli bir yaş kriterini sağlayan sigortalıya emekliliğine kaç yıl kalmışsa her yıl belli oranda kesinti yapılarak emekli olma imkanı sunuluyordu. Emekli yaşına gelindiğinde ise vatandaş maaşını tam alıyor. Almanya'da kesinti oranı yıllık yüzde 2 idi. EYT'liler prim ve sigortalık sürelerini tamamlayan ancak yaş kriterini nedeniyle emekli olamayanlardan oluşuyordu.

Finlandiya, Hollanda ve Almanya formüllerinden sonra Türk formülü konuşuluyor

Türk formülüne göre erkeklerde 9 bin, kadınlarda 7 bin 200 pirimi doldurmak ve yaş beklemeden emekli olmak formülü gündeme gelmişti. Öne çıkan bu formülde kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde ise 9 bin prim gün sayısını dolduranlar yaş şartına bakılmaksızın direkt emekli edilebilecek.

EYT için kamuoyunda gündeme gelen diğer formüller:

15 yıl çalışma süresi 3600 prim gününü dolduranlarda emeklilik için yaş şartı aranmaması.

Emeklilik yaşını doldurmak için beklenen sürenin yarı yarıya azaltılması ve yüzde 2 maaş kesintisiyle erken emekli olunması.

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olup, gerekli prim gün sayısı ile çalışma yılını tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli edilmesi.

Gerekli prim gün sayısını doldurmayanlara askerlik ve doğum borçlanması imkanı tanınarak, prim gün sayılarının tamamlayıp, yaşa bakılmadan emekli edilmesi.

Emeklilikte yaş takılanların yaş şartında indirim yapılması.

Gelir vergisi tarife basamaklarında işçiler lehine düzenleme

Sendikaların, gelir vergisi tarife basamakları ve oranlarında işçiler lehine düzenleme yapılması yönündeki taleplerinin anımsatılması üzerine Bilgin, "Sendikalarımız 'toplu sözleşme yapıyoruz belli bir zam alıyoruz ama yıl sonunda aynı parayı alamıyoruz' diyor. Bu haklı bir talep ama vergi düzenlemesi Hazine ve Maliyenin konusu. Bakanlığa daha önce iletilmişti. Şu anda öyle bir çalışma yok ama bu çözülmesi gereken bir konu." ifadelerini kullandı.

" Kapsamlı bir çalışma aralık veya ocak ayında Meclis'te "

Bakan Bilgin, EYT'lilerin durumuyla ilgili çalışmanın sorulması üzerine, şu yanıtı verdi:

"Kamuoyunda saçma sapan formüller var. Bu formüller adına konuşanlar var. Kapsamlı bir çalışma aralık veya ocak ayında Meclis'te olur."

"Sözleşmeliler ilk konumuz"

Bakanlık olarak çalışmalarını planlamaları doğrultusunda sürdürdüklerini belirten Bilgin, şöyle devam etti:

"Sözleşmeliler ilk konumuz. Bunu bitirmek üzereyiz. İlgili çalışma grubunun çalışmasını tamamlamasının ardından konuyu sosyal taraflarla değerlendireceğiz. Eylül ayının ilk haftası bu tamamlanır. Sonrasında kamuoyuna yansır. Sonra geçici işçileri hemen çözeceğiz. Ondan sonra da taşeron işçilerin durumunu ele alacağız."