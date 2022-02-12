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Vedat Bilgin'den, 3600 ek gösterge mesajı

Bilgin, "Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen masada olacak, orada müzakere edeceğiz" dedi.

Vedat Bilgin'den, 3600 ek gösterge mesajı
12 Şubat 2022 Cumartesi 16:32

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle önemli bir açıklamada bulundu.

Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada, düzenlemenin 2022'nin ilk 6 ayında Meclis'e intikal ettirileceğini belirterek, "Meclis'teki süre birlikte değerlendirildiği zaman yılın sonuna kalmadan biteceğini düşünüyorum." demişti.

3600 EK GÖSTERGE GELECEK HAFTA MÜZAKERE EDİLECEK

Eğitim-Bir-Sen'in kuruluşunun 30'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Vefa Buluşması'nda konuşan Bilgin, "Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen o masada olacak. Orada (3600 ek göstergeyi) müzakere edeceğiz." ifadesini kullandı.

"EN ADİL BİR ŞEKİLDE..."

Bakan Bilgin, "3600'ü de en adil bir şekilde, çalışanların hukukunu, hakkını ve emeklileri gözeten bir şekilde düzenleyeceğiz." diye konuştu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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