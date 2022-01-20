Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "3600 ek gösterge, mayısta Meclis'te" açıklamalarında bulundu ve kamu işçilerinin ek zam beklentisine ilişkin bilgi verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu görevlilerinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili olarak "3600 ek gösterge, mayısta Meclis'te. Daha kapsamlı, adalet duygusunu zedelemeyen, statüler arasındaki farklılaşmayı koruyan bir düzenleme olacak." ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Bakan Bilgin, açıklamasını "Diğer bakanlıklarla ilgili çalışmalarımızı başlattık, bitireceğiz. Mayısta Meclis’te. Kurumlar arası görüşme, teknik çalışma yapılıyor.

ŞUBAT AYINDA AÇIKLAMA YAPILABİLİR

Şubatta size bir açıklama yapılabilir. Dört meslek grubu ama başka statüler de var. Avukatlar var, kurumlarda çalışan hukukçular var, il müdürleri, diyelim ki sağlık il müdürü. Statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz, belirgin bir şey yok ama o düzenlemeyi yapacağız." şeklinde devam ettirdi.

"EK GÖSTERGE ALACAK DÖRT MESLEK GRUBUNUN DIŞINDA BAŞKA STATÜLER DE VAR"

Memur sendikalarının, ek gösterge sisteminin yeniden düzenlenmesine ilişkin talebinin olduğu hatırlatılan Bilgin, ek gösterge alacak dört meslek grubunun dışında başka statülerin de yer aldığını belirtti.

Kurumlarda çalışan hukukçuların, il müdürlerinin ve şube müdürlerinin de olduğunu anlatan Bilgin, "Statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz. Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. Diyelim ki il müdürü 3600 ek göstergeli ama ona bağlı bir memur 3600 ek göstergeli olmaz. 3600 diyoruz ama onların dışında farklı rakamlar, ek göstergeler koyabiliriz. Düzenleme Meclis’ten çıktıktan sonra hemen yürürlüğe girecek." ifadesini kullandı.

AGİ KESİNTİSİ

Bakan Bilgin, maaşlardan asgari geçim indirimi miktarlarının kesilmesine ilişkin soru üzerine, İş Kanunu'nun 62. maddesinin, böyle bir kesintinin yapılmasını mümkün görmediğini dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, şunları kaydetti:

"Siz maaşınızı brüt değil net maaş üzerinden alıyorsunuz. İşvereniniz yanlış yapıyor. Ücretler geriye gidemez. Brüt maaş alsaydınız size o parayı vereceklerdi. Şu anda yapılan işlem yanlış, hukuka aykırı. İşverenleriniz o uygulamayı yapamaz. Maaşlarınız geriye gitmez. Yanlış hesaplama yapıyorlar, kanun çok açık."

"ENFLASYON FARKINI, İŞÇİLERİMİZE DE MEMURLARIMIZDA OLDUĞU GİBİ TAAHHÜT ETTİK"

Kamu işçilerinin ek zam beklentisine ilişkin ise Bilgin, "Enflasyon farkını, işçilerimize de memurlarımızda olduğu gibi taahhüt ettik. Fark, günü geldiği zaman belli olur." sözlerini sarf etti.

KAMU İŞÇİLERİ İKRAMİYELERİNİN TARİHİ VE MİKTARI BELLİ OLDU

Ayrıca dün Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte yaklaşık 1 milyon kamu işçisine ilave tediye (ikramiye) ödemeleri 28 Ocak’ta başlıyor.

Kamuda asgari ücretle çalışan bir işçinin 52 günlük en düşük ikramiyesi 8 bin 673 lira oldu.

Asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ikramiyesi 2 bin 168 lira olurken, ücret arttıkça bu tutar da artacak.