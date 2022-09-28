personelziraat
personelziraat
0
MEB
MEB
0
elektrik
elektrik
0
0
dogalgaz yardım
dogalgaz yardım
0
2023KPSS
2023KPSS
0
mahkeme karar
mahkeme karar
0
1
kpss güncel
kpss güncel
2
Aöl
Aöl
0
8
0

Vatandaşlar İETT'ye isyan etti: Kapısı açılmayan otobüsün önüne atladılar

İstanbul Sancaktepe'de İETT durağında saatlerce bekledikleri otobüslere binemeyen vatandaşlardan biri, 622 numaralı hattın önüne atlayarak kapının açılmamasına isyan etti.

Vatandaşlar İETT'ye isyan etti: Kapısı açılmayan otobüsün önüne atladılar
Kamusaati
Kamusaati
28 Eylül 2022 Çarşamba 22:11

İstanbul'da toplu taşıma sorunlarına her gün bir yenisi daha eklenirken, hatlardaki yetersizlik vatandaşları çileden çıkarıyor.

Geçtiğimiz pazartesi günü sabah saatlerinde Sancaktepe’de işe gitmek isteyen vatandaşlar, Meclis Mahallesi durağında beklemeye başladı.

622 numaralı hattaki İETT otobüslerinin aşırı yolcu yoğunluğundan dolayı duraktan yolcu almaması gerginliğe neden oldu.

Sefer sayıları azaltılınca yoğunluktan otobüslere binemeyen ve dakikalarca otobüs beklemek zorunda kalan İstanbullular, caddeye çıkarak 622 hat numaralı Yenidoğan-Mecidiyeköy İETT otobüsünün önünü kesti.

Otobüsün önünü kestiler

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, akan trafikte sol şeritteki İETT otobüsünün önünü kesti. İETT şoförü el kol hareketi yaparak yolcuların yolu açmasını istedi.

"Böyle bir rezillik mi var"

Otobüsün kapılarının açılmasını isteyen yolcular ile İETT şoförü arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı. İETT şoförüne tepki gösteren vatandaşlar, "Böyle bir rezillik mi var. Orta kapıyı açar mısınız? 1 saat oldu. Binemediğimiz 5 tane otobüs oldu. İşimize gücümüze gideceğiz. Lanet olsun." diye tepki göstererek güç bela otobüse bindi. İETT otobüsü yoluna devam etti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Gram Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 30 Eylül Cuma
Gram Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 30 Eylül Cuma
0
Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar (30 Eylül Cuma)
Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar (30 Eylül Cuma)
0
İYİ Parti'den kendilerine küfür eden Can Ataklı'ya sert tepki! "Edepsizlerin ağzını mala ile sıvasan yine nafile"
İYİ Parti'den kendilerine küfür eden Can Ataklı'ya sert tepki! "Edepsizlerin ağzını mala ile sıvasan yine nafile"
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.