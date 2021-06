Vatandaşın Sağlığıyla Oynayan Firmalar Açıklandı! İşte Çaya Boya Katan Firmaların İsimleri…

Tarım ve Orman Bakanlığı, çaya boya katarak milletin sağlığıyla çalışan firmaların endüstriyel açıkladı. Listede bulunan önemli isimleri de bulunur. Çaya boya katarak milli keyfimizi murdar eden bu firmalar isim isim bakanlık tarafından açıklandı. Aralarında bulunan önemli isimleri bulunmaktadır. Türk milletinin kuşkusuz en çok içtiği içecek çaydır.



Bozmakla kalmadı, sağlımızı da bozdu. Çünkü çaya kimyasal boya katarak milleti büyük bir riske attı. Bu firmalar isim isim bakanlığı tarafından açıklandı…



Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 içindir ait ilk tağşiş amaçlı yayınladı. Boya ve kahveye boya katan firmalar olduğu görülüyor. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sunulan belge:



Se-Fa Gıda Mad. San. İnş. Turz. Nak. Tic. Ltd. Şti. Sürmene / TRABZON Of-Sefa BalımSiyah Çay Boya / Gıda Boyası Tespiti Ada Çay San. Paz. Dış Tic. Ltd. Şti. Güneysu / RİZE Simge Rize Çayı Siyah 500 gr Siyah ÇayBoya / Gıda Boyası Tespiti. Vega Gıda Sanayi Anonim Şirketi Merkez / RİZE

Vega Çay Altın 500 gr.Siyah Çay Boya / Gıda Boyası Tespiti Altınbaşak Çay ve Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. Merkez / RİZE Altınbaşak Prestij Siyah Çay Siyah Çay Boya / Gıda Boyası Tespiti



Esvet Filiz Çayı 500 gr.Siyah Çay Boya / Gıda Boyası Tespiti. Sergen Altın Siyah Çay 500 gr.Siyah Çay Boya / Gıda Boyası Tespiti.Nova Siyah Çay Boya / Gıda Boyası Tespiti Gökçay Siyah Çay Boya / Gıda Boyası Tespiti. Elmas Altın Siyah Çay Boya / Gıda Boyası Tespiti Altıncezve Filiz Çay Siyah Çay Boya / Gıda Boyası Tespiti