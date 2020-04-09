Vatandaşa "Geber" diyen İstanbul Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay, sosyal medyada bir vatandaşa hakaret ettiği gerekçesiyle görevinden alındı, AÇIZ DİYEN VATANDAŞA GEBER DİYEN MÜDÜR YARDIMCISI BÖYLE YÖNECİCİ OLMAZ OLSUN DEDİRTTİ..
Vatandaşa "Geber" Diyen Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay Görevinden Alındı! İşte Detaylar
Vatandaşa "Geber" diyen İstanbul Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay, sosyal medyada bir vatandaşa hakaret ettiği gerekçesiyle görevinden alındı, AÇIZ DİYEN VATANDAŞA GEBER DİYEN MÜDÜR YARDIMCISI BÖYLE YÖNECİCİ OLMAZ OLSUN DEDİRTTİ..
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Söz konusu şahıs olayın hemen akabinde görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.
Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:
"Bakanlığımıza bağlı çalışan bir İl Müdür Yardımcısı’nın sosyal medyada gündeme gelen çirkin paylaşımı toplumumuzun tepkisini çekmiştir.
Birlik ve beraberlik ruhumuzu yaralayıcı bir dil ve üslup devletimizin hiçbir kademesinde asla kabul edilemez.
Anne ve yavrularımız ziyaret edilerek ihtiyaçları karşılanacak ve bakanlığımız hizmet modellerinden faydalandırılacaktır. Bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti’nin olduğu yerde kimse sahipsiz ve yalnız değildir.
Biz; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tüm vatandaşlarımızın huzur, barış ve refah içerisinde birlikte yaşaması için canla başla çalışmaya devam ederek bu tür davranışlara asla izin vermeyeceğiz.
Söz konusu şahıs olayın hemen akabinde görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır. "
YARDIM İSTEYEN, AÇIZ DİYEN VATANDAŞIMIZA GEBER DİYEN VATANDAŞLARIMIZDAN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN GELEN TEPKİLER İSE ŞÖYLE OLDU!!!
- Senin "Geber" dediğin insanların kapılarını çalıp dualarını almakla geçti benim hayatım. Sana da tavsiye ederim.
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