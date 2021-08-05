Van’da tırın dorsesinde 300 kaçak göçmen yakalandı

Yasa dışı geçişlerin engellenmesine yönelik yapılan operasyon kapsamında durdurulan bir tırın dorsesinden, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 300 kaçak göçmen çıktı.

Türkiye'de kaçak göçmenlerle mücadele aralıksız sürüyor.

Van'ın Çaldıran ilçesinde de İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, bölgeye yasa dışı yollardan giriş yapmak isteyen göçmenlerin engellenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Çalışmalar kapsamında edinilen istihbari bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

TIR BELLİ BİR NOKTADA DURDURULDU

Şüpheli olduğu belirlenen bir tır takibe alınarak belli bir noktada durduruldu.

Tır içinde yapılan aramalarda, aracın dorsesine gizlenmiş, Afganistan'dan gelen 300 kaçak göçmen yakalandı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yasa dışı geçişe organizatörlük yaptıkları belirlenen tır sürücüsü M.A. ile M.D., E.S ve M.S. dahil 4 kişi gözaltına alındı.

BİTKİN DÜŞTÜKLERİ GÖRÜLDÜ

Aralarından kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenlerin, havasızlıktan ve açlıktan bitkin düştüğü görüldü.