Van’da kamyonda 174 afgan göçmen yakalandı

Kış aylarının gelmesinin ardından doğalgaz faturalarını ödeyemeyen vatandaşlara doğalgaz desteği getirileceğinin açıklanmasının ardından konuyla ilgili birçok detay merak edildi. Bu sebeple en sık aratılanlar arasında doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman yatacak sorusu yer aldı. Peki, 2022 doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Doğalgaz desteği ödemeleri tarihi ne zaman? Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...