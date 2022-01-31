Van’da kamyonda 174 afgan göçmen yakalandı

Kamyonla yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 174 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri, kamyonun havalandırma bacasından çıkan buhar ele verdi.
Van’da göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesinde şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.
Kontrollerde kapalı kasa kamyonun havalandırma bacasından buhar çıktığını fark eden ekipler, arama yaptı.
KARTON KOLİLERİN ARKASINA GİZLENMİŞ VAZİYETTE BULUNDULAR
Aramada kasadaki karton kolilerin arkasına gizlenmiş Afganistan uyruklu 174 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen sürücü S.A. gözaltına alındı.
GERİ GÖNDERİLECEKLER
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Van Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.