Van'dan acı haberler gelmeye devam ediyor!300 kişilik arama ekibinin üzerine de çığ düştü!

van Bahçesaray İLÇESİ çığ , Vandaki arama kurtarma ekibininde üzerine çığ düştü

Van ilimizin Bahçesaray ilçesinde dün yaşanan şok olayın etkisi geçmeden bir acı haber daha geldi..Dün yoğun tipi ve kar yağışı yüzünden Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesine sebeb olmuştu.

SON DAKİKA HABERİ:

VAN'DA ÇIĞ NEDENİ İLE ÖLEN SAYISI 26'YA YÜKSELMİŞTİR..SON DAKİKA GELİŞMESİDİR

Van'da çığ altında kalan 2 kişiyi arayan 300 kişinin üzerine çığ düştü. 50'den fazla kişi için arama çalışması başlatıldı. İçişleri Bakanlığı, 30 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Dün minübüsün üzerine düşen çığ yüzünden 8 kişi hayatını kaybetmişti.Arama kurtarma çalışmaları yapan ekibin de üzerine çığ düşünce yeni bir facia daha yaşandı!

Minibüsün üzerine düşen .çığ altında kalan 2 kişiyi arayan 300 kişilik ekibin üzerine de çığ düştü..Vanda 2. facia yaşandı..

50 KİŞİDEN FAZLA KİŞİ ÇIĞ ALTINDA"

Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas son durum hakkında bilgi vererek, "Yoğun sis var. Çıkarılanların hayati tehlikesi yok. Bölgede 300 kişilik bir ekip çalışıyordu. 50 kişiden fazla kişi çığ altında." dedi.Başkanın bu açıklaması tüm vatandaşlarımızı ürküttü.Zaten dün 8 kişi can vermişti.50 kişinin çığ altında olması da acı haberlerin gelmeye devam edeceği anlamına geliyor..!

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ ANCAK BİR ACI HABER DAHA GELDİ!

Van'da dün minibüsün üzerine düşen çığda ilk gelen haberlerde 5 kişi hayatını kaybetmişti.Ancak arama kurtmarma ekiplerince bugün 3 kişinin daha cesedine ulaşıldı! Yani Van'da çığ yüzünden ölen sayısı malesef 8 e yükseldi!

HALA 50'den FAZLA KİŞİ ARANIYOR

Bu şok edici olay tüm Van'ı yasa boğdu.Özellikle Bahçesaray ilçesinde halk çığ olayını konuşuyor.Bakanlık açıklamasında Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde meydana gelen çığda devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede tekrar bir çığ düşme hadisesi yaşanmıştır. Yaşanan bu çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." dedi.Gelen haberleri kamusaati.com olarak anında paylaşacağız.

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