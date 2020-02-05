VAN'DAKİ FELAKETTEN ÇOK ACI HABERLER GELİYOR

Van'da yaşanan dünkü felaketin ardından bugün başka bir facia daha yaşandı..

Dün çığ düşmesi sonucu 8 kişinin cesedine ulaşıldı..

Bugün ise daha vahim bir gelişme oldu..

SON DAKİKA HABERİ : Van'da çığ altında kalan 2 kişiyi arayan 300 kişinin üzerine çığ düştü. 50'den fazla kişi için arama çalışması başlatıldı. İçişleri Bakanlığı, 30 kişinin kurtarıldığını açıkladı. 8 JANDARMA,3 GÜVENLİK KORUCUSU, 3 İTFAİYE ERİ, 12 SİVİL VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ Van'ın Bahçesaray ilçesinde ikinci kez çığ faciası yaşandı. Dün yaşanan çığın altında kalanları arayan ekibin üzerine de çığ düştü. İkinci çığ faciasında 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 3 itfaiye eri ve 12 sivil vatandaşımız olmak üzere 26 kişi yaşamını yitirdi.



Van ilimizin Bahçesaray ilçesinde dün yaşanan şok olayın etkisi geçmeden bir acı haber daha geldi..Dün yoğun tipi ve kar yağışı yüzünden Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesine sebeb olmuştu. SON DAKİKA HABERİ: VAN'DA ÇIĞ NEDENİ İLE ÖLEN SAYISI 26'YA YÜKSELMİŞTİR..SON DAKİKA GELİŞMESİDİR Van'da çığ altında kalan 2 kişiyi arayan 300 kişinin üzerine çığ düştü. 50'den fazla kişi için arama çalışması başlatıldı. İçişleri Bakanlığı, 30 kişinin kurtarıldığını açıkladı



