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Valilikten marketlere yeni yasak

Valilikten marketlere yeni yasak
02 Mayıs 2021 Pazar 16:12

Tam kapanma genelgesinde zincir marketler pazar günü kapalı olacak
Esnaf Derneği Başkanı Ali İhsan Özdemir, Kütahya’daki zincir marketlerde gıda haricindeki tüm ürünlerin satışının valilik kararı ile yasaklandığını kaydetti.

Kütahya’daki zincir marketlerde gıda haricindeki tüm ürünlerin satışının valilik kararı ile yasaklandığı açıklandı. Kararı Esnaf Derneği Başkanı Ali İhsan Özdemir açıkladı.

Karara uyulmasını isteyen Başkan Özdemir, “Tam kapanma genelgesinde zincir marketler gıda dışında başka ürünlerin satışı yasak olduğu bildirilmesine rağmen hiçbir marketin genelgeye uymadığı görülmektedir.

Gıda haricinde her türlü tüketim maddelerinin satıldığı bu marketler zaten rekabet gücü olmayan zor durumda olan esnaf kardeşlerimizi bir hayli üzmektedir. Buradan yetkililere sesleniyorum. Lütfen gerekli denetimlerin yapılarak genelgeye uymayan bu marketlere yasal işlem yapılsın” diye konuştu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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