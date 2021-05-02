Valilikten marketlere yeni yasak

Çalışma izin belgesi nasıl alınır ve E-Devlet başvuru ekranı tam kapanma döneminin en çok merak edilen konuları arasında oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Denetimlerde durdurulan kişilerin zorunlu hallerde el yazısıyla doldurdukları çalışma izni/görev belgeleri; kolluk birimleri tarafından fotoğrafı çekilerek sisteme yükleniyor. Yapılan sorgulamalarda, belgeyi ibraz eden kişinin muafiyet kapsamında olmadığı halde sokağa çıktığı, yetkisi olmadığı halde usulsüz belge doldurduğunun tespit edilmesi halinde ise cezai işlem uygulanıyor" denildi. İşte çalışma izin belgesi hakkında tüm detaylar