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Valilik uyardı...Ankara'nın iki ilçesine sağanak yağış geliyor

Valilik uyardı...Ankara'nın iki ilçesine sağanak yağış geliyor Bugün öğle saatleri itibariyle ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

Valilik uyardı...Ankara'nın iki ilçesine sağanak yağış geliyor
Admin
Admin
21 Haziran 2022 Salı 16:01

Valiliğin uyarısı: Bugün öğle saatleri itibariyle ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

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