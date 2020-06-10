Valiler kararnamesi yayınlandı! Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 41 ilin valisi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararlarına göre 41 ilin valisi değişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 41 ilin valisi değişti.
Atama kararlarına göre 18 ile yeni vali ataması yapıldı, 23 ilin valisi yer değiştirdi.
ATANAN VALİLER
Atama kararlarına göre Yavuz Selim Köşger İzmir Valisi, Süleyman Elban Adana Valisi, Münir Karaloğlu da Diyarbakır Valisi olarak atandı.
Muğla Valisi Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.
Çetin Oktay Kaldırım Sakarya Valisi, Erol Ayyıldız Eskişehir Valisi, Vahdettin Özkan Konya Valisi, Zülkif Dağlı Samsun Valisi olarak atandı.
Ersin Yazıcı Antalya Valisi, Orhan Tavlı Muğla Valisi, Seddar Yavuz Kocaeli Valisi, Tuncay Sonel Ordu Valisi olarak atandı.
Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz Çankırı'ya, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik Kütahya'ya vali olarak atandı.
MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu Aksaray'a, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Engin Sarıibrahim Iğdır'a vali olarak atandı.
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