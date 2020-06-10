Valiler kararnamesi yayınlandı! Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 41 ilin valisi değişti

İşçi ve memurların aldıkları kıdem tazminatı ile emekli ikramiyesi her zaman gündem oluşturmuştur. Peki, aynı net ücreti alan bir memur ile işçinin alacağı emekli ikramiyesi ile kıdem tazminatı arasında ne kadar fark oluşuyor. Memur ve işçi emekli ikramiyelerindeki frk neden kaynaklanıyor? İşte Detaylar