Vali Yerlikaya, çirkin paylaşıma maruz kalan aileyi aradı

Kamusaati.com olarak Sabah haberini yaptığımız, İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür yardımcısı Nail N., Twitter hesabından, “Çocuklarımız aç, nasıl evde kalalım şimdi ben dilenmekten çöpten yiyecek toplamaktan geliyorum.” diyen kadına, tepki çeken bir yanıt verdi. Aileye "Geber" cevabını veren Nail N., Skandal sözlerinden sonra görevden almıştı ve sizlerle paylaşmıştık.

İSTANBUL VALİSİ ARADI: BİZ SİZİN YANINIZDAYIZ

Haberimizi gören İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, çirkin paylaşıma maruz kalan aile ile hemen iletişime geçerek yardım gönderdi ve görüntülü görüştü.

Sayın İstanbul Valimiz Yerlikaya, aileyle yaptığı görüşmeyi Twitter'dan hesabından paylaştı. Yerlikaya, görüşme sırasında, "Sayın Bakanımız Zehra Hanım, o dili doğru dönmeyen personeli açığa aldı, görevden uzaklaştırdı. Aynı zamanda tahkikat da başladı. Biz sizin yanınızdayız. Bu zor günlerimizde devlet-millet el ele olmanın en güzel örneklerini verdiğimiz bir zamanda bacımızın bir talebiyle ilgili o şekilde çirkin ifadeler kullanmaya hiç hakkı yoktur.

"BİR ŞEY OLDUĞU ZAMAN BENİ ARARSINIZ"

Dolayısıyla biz gereğini yaptık. Biz sizin yanınızdayız, sizi seviyoruz Allah için. Her zaman İstanbul Valiliği olarak, kaymakamlarımız, sosyal destek gruplarımız olarak hep sizlerin yanındayız. Bir şey olduğu zaman beni ararsınız. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.

Sayın Valimize Kamusaati.com ailesi olarak Çok Teşekkür Ediyoruz...