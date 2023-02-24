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Vali heyelan bölgesinde açıklama yaparken 2. kez heyelan meydan geldi

Vali heyelan bölgesinde açıklama yaparken 2. kez heyelan meydan geldi

Vali heyelan bölgesinde açıklama yaparken 2. kez heyelan meydan geldi
Kamusaati
Kamusaati
24 Şubat 2023 Cuma 10:29

Artvin-Erzurum karayolu üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölgede inceleme yapan Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un açıklama yaptığı sırada 2. kez heyelan meydana geldi. Kameraların kayıtta olduğu anda yaşanan olayda Vali Doruk soğukkanlılığını koruyarak, "Heyelanı canlı bir kez daha yaşamış olduk" dedi.

Artvin'de aralıksız devam eden sağanak yağışlar nedeniyle bölgede yaşanan heyelanlar hayatı olumsuz etkiliyor. Artvin- Erzurum karayolu üzerinde bulunan Deriner-4 Tüneli üzerinde heyelan meydana geldi. Karayolu araç trafiğine kapatılırken, Artvin Valisi Yılmaz Doruk bölgede incelmelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Doruk, basın mensuplarına bölgede yaşanan heyelanlarla ilgili açıklama yaptı.

"HEYELANI BİR KEZ DAHA CANLI YAŞADIK"

Vali Doruk'un açıklama yaptığı sırada ikinci kez heyelan yaşandı. Yamaçtan kopan kayalar karayoluna düştü. Soğukkanlılığını koruyan Vali Doruk, "Heyelanı bir kez daha canlı yaşadık" diyerek "Son dönemde bu tür heyelan ve kaya kopması şeklinde çok fazla miktarda vaka yaşıyoruz. Bunu ağırlıklı Şavşat yolu ve Yusufeli-Artvin arasında da sıkça yaşadık. Tabi bizim yüzeysel olarak gördüğümüz bu mevsimde malumuz çok fazla miktarda kar yağışı oldu mevsim dönemi itibariyle de sıcak olduğu için erime yaptı. Tahmin ediyoruz ki araziyi gevşetmiştir. Kayaları yerinden oynattıysa o kar yağışı ve su almayla birlikte böyle vakaları sık yaşıyoruz. Bu yüzden bölgeyi komple inceleme yapmak üzere teknik ekiplerimiz buraya davet ettik. Şu anda yolumuz kapalı" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK TESELLİMİZ CAN KAYBI OLMAMASI"

"Bu güzergahın bütünün inceleyecekler başka risk alanları varsa oraya yönelik de tedbir geliştirilecekler" diyen Vali Doruk "Dağcı ekiplerimiz var. Doğrudan risk oluşturan durumları müdahale edecekler. Çalışmamız biraz daha uzun olacak. Bütün yol boylarını inceleyerek tespit yapmış olacaklar. Yol şu an kapalı. Tespitler sonrası yolu açacağız ama şu aşamada çok yakın bir saatte görünmüyor. Erzurum tarafına gidecek araçların değişik diğer alternatifi kullanmalarını tavsiye ediyoruz. En büyük tesellimiz can kaybı ve yaralanmanın olmaması" şeklinde konuştu.

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