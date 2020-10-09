Vakıflar genel müdürlüğü öğrenci burs başvurusu nasıl nereden yapılır? başvuru şartları nelerdir?

VGM burs başvurusu nasıl yapılır? vakıflar öğrenci burs başvurusu nerden nasıl yapılır şartları nelerdir? VGM başvuru sırasında neden hata veriyor? İşte VGM burs başvuru tarihleri.

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VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9 AY BOYUNCA ÖĞRENCİLERE BURS SAĞLAMA İMKANI SUNUYOR.

Başvuru Tarihi: 01 Ekim – 15 Ekim 2020

Burs almaya hak kazanan öğrencilere, burs almaya devam ettikleri her eğitim yılında 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle eğitim yardımı yapılacaktır. 2020 - 2021 eğitim yılında öğrenci başına aylık 75,00 TL verilecektir.



DUYURU

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 – 2021 EĞİTİM YILI BURSLARI

2020 – 2021 eğitim yılında Burs Başvurularımız ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olan ortaöğrenim burs başvuruları ile başlamıştır.

Başvurular, Vakıflar Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli (Ek-16)'ya göre değerlendirilmektedir.

Anne ve/veya babası hayatta olmayan ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere öncelik verilen eğitim yardımlarımızdan özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde ya da mesleki açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler ile ailesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı alan başka bir kardeşi olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ile Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar

Ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) Bursu Başvuru Formu için tıklayınız…

GENEL BİLGİLER:



Vakıflar Genel Müdürlüğünce,

1- 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (RG: 15/07/2018 – 30479)

2- Vakıflar Yönetmeliği (RG: 27/09/2008 – 27010)

ilgili hükümleri gereği Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün resmi ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilere burs verilmektedir.

Bu kılavuz 2020 – 2021 eğitim öğretim döneminde burs başvurularının nasıl yapılacağını açıklamak, öğrencilere başvuru işlemleri sırasında yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

2020 - 2021 eğitim döneminde Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Bursu için başvurular 01 Ekim – 15 Ekim 2020 tarihleri arasında kurumumuz internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacaktır.

Halen burs almakta olan öğrencilerimizin tekrar burs başvurusu yapmalarına gerek yoktur.

15 Ekim 2020 tarihinden sonra başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli (Ek-16)’ya göre değerlendirilecektir.

Anasınıfına devam eden öğrenciler, özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde ya da mesleki açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler, kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı veya burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar

Burs almaya hak kazanan öğrencilere, burs almaya devam ettikleri her eğitim yılında 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle eğitim yardımı yapılacaktır. 2020 - 2021 eğitim yılında öğrenci başına aylık 75,00 TL verilecektir.

Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular internet sitemiz üzerinden yapılacaktır www.vgm.gov.tr

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek olup öğrencilerin burs almaya devam ettikleri süre boyunca tüm iş ve işlemleri ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından takip edilecektir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. Bölge Müdürlüklerinin sorumluluk alanında bulunan illere ve Bölge Müdürlüklerinin iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişmek mümkündür.

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