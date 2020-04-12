Vakıfbank Çağrı merkezi telefonlarına neden ulaşılamıyor?, Vakıfbank müşteri hizmetleri numarasına ulaşılamıyor

Haftaya da Sokağa Çıkma Yasağı Olacak Mı? Bilim Kurulu'ndan sokağa çıkma yasağı önerileri, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri herkesin merek ettiği "Her hafta sonu yasak olur mu?" sorusunu yanıtladı Salgın geçene kadar 17 - 18 - 19 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yeni bir sokağa çıkma yasağı olacak mı ? önümüzdeki hafta sonları da sokağa çıkma yasağı uygulamasının devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.