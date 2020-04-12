Vakıfbank Çağrı merkezi telefonlarına neden ulaşılamıyor?, Vakıfbank müşteri hizmetleri numarasına ulaşılamıyor

Vakıfbank Çağrı merkezi telefonlarına neden ulaşılamıyor?, Vakıfbank müşteri hizmetleri numarasına ulaşılamıyor, 444 0 724 telefon numarasına çağrı düşmüyor, telefonlara ulaşılamıyoruz, Vakıfbank müşteri hizmetlerine neden ulaşılamıyor?, Vakıfbank müşteri hizmetleri çalışmıyor mu ? 11 - 12 Nisan 2020 Sokağa çıkma yasağında vakıfbank'a neden ulaşılamıyor?

Vakıfbank Çağrı merkezi telefonlarına neden ulaşılamıyor?, Vakıfbank müşteri hizmetleri numarasına ulaşılamıyor
12 Nisan 2020 Pazar 13:32

Vakıfbank Çağrı merkezi telefonlarına neden ulaşılamıyor?, Vakıfbank müşteri hizmetleri numarasına neden ulaşılamıyor

Vakıfbank Çağrı merkezi telefonlarına neden ulaşılamıyor?, Vakıfbank müşteri hizmetleri numarasına ulaşılamıyor, 444 0 724 telefon numarasına çağrı düşmüyor, telefonlara ulaşılamıyoruz, Vakıfbank müşteri hizmetlerine neden ulaşılamıyor?, Vakıfbank müşteri hizmetleri çalışmıyor mu ? 11 - 12 Nisan 2020 Sokağa çıkma yasağında vakıfbank'a neden ulaşılamıyor?

444 0 724 ve 0850 222 0 724 Çağrı Merkezimizi numaralarını aradığımızda ulaşamıyoruz. Her iki Vakıfbank numarasını tuşlayıp, Arama tuşuna bastığımızda sinyal sesi gelmeden hat düşüyor

Kamusaati.com olarak okurlarımızdan dünden beri yüzlerce mesaj aldık konuyu araştırdığımızda ise her iki vakıf bank çağrı merkezine bizde ulaşamadık, Vakıfbank konu ile ilgi şuna kadar her hangi bir açıklamada bulunmadı. Bu haberi vakıfbank yöneticileri okuyup sorunu giderlerse yetkililerden başka açıklama gelirse sitemizden yayımlayacağız. Yetkililerden bir an önce konu ile ilgelenmerini rica ediyoruz. İnsanların özel telefon bankacılığı işlemlerini malesef yapamıyorlar

VakıfBank'ın müşteri hizmetlerine sokağa çıkma yasağının uygulandığı 11 -12 nisan 2020 tarihlerinde ulaşılamıyor.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #vakıfbank müşteri hizmetleri #vakıf bank #VakıfBank #çağrı merkezi #Müşteri Hizmetleri
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