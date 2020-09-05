Vahşice öldürülen Bergen'in mezarının kafes içinde olma nedeni yürek yaktı

1982 yılında Atlas Plak'tan ilk longplayı olan "Şikâyetim Var"ı çıkardı. Kocasından şiddet görmeye dayanamayan Bergen, birçok kez eşinden kaçtı. Ekim 1982'de İzmir'de çalışırken sahnede kocasının azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı. 31 Ekim 1982'de İzmir Alsancak'taki New York Gece Kulübünde çalıştığı sırada kocası tarafından yüzüne attırılan bir kova dolusu kezzap sonucu iki gözünü de kaybetti. Vücudun büyük bir kısmı da yandı. Daha sonra sol gözü görme yetisi kazandı. Sağ gözünün hasarı yüzünden saçlarını sağ gözünün üzerine atmasıyla yeni imaj kazanan Bergen bu haliyle bile çok sevildi.