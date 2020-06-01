Uzayda tarihi anlar! Böyle kenetlendi! SpaceX'in Dragon Kapsülü ve Astronotların Durumu İşte Detaylar

SpaceX'in tarihi projesi Dragon kapsülü,Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi.
Dragon'un, UUİ'ye, astronotların yardımına ihtiyaç duymadan otomatik olarak kenetlendiği belirtildi.
Kenetlenmenin, Çin-Moğolistan sınırından 422 kilometre yükseklikte gerçekleştiği kaydedildi.
Hurley ve Behnken'in bu aşamada UUİ'deki Rus ve Amerikalı mürettebatla bir araya gelmeden önce kaçak ve basınç kontrolleri için beklemeleri gerekiyor.
SpaceX'in Dragon kapsülü ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden dün başarıyla yörüngeye gönderilmişti.
TÜRKİYE SAATİYLE AKŞAMÜSTÜ GERÇEKLEŞTİ
Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'yla ilk teması Türkiye saatiyle 17.16'da gerçekleşti.
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