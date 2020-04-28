Uygulamadan kaçan genci kalbinden vurdu!

İlimizde yaşanan olay malesef üzücü bir sonuçla bitti..

Malesef uygulamadan kaçan gencin kalbinden vurulması acı bir sonuçla bitti,hayatını kaybetti.

ADANA'DA UYGULAMADAN KAÇMAYA ÇALIŞAN GENÇ VURULDU

Adana ilimizde uygulamayı görüp kaçmak isteyen genç polisin ateşi ile kalbinden yaralandı.Tüm müdehalelere rağmen kurtarılamayan genç,hastanede hayatını kaybetti.

Adana Seyhan ilçesinde yapılan uygulamada,polis bir aracı durdurmak istedi ancak genç,ihtara uymadı.Ardından silahına sarılan polis genci tam kalbinden vurdu.Hastaneye kaldırılan genç malesef hayatını kaybetti.

POLİS AÇIĞA ALINDI!

Uygulama noktasında "dur" ikazına uymayarak kaçan Suriye uyruklu A.H'nin uyarı ateşi açılması sırasında kazara yaralandığı aktarılan açıklamada, "Hastaneye sevk edilen A.H. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. İlgili polis memuru, açığa alınmış olup adli ve idari tahkikat devam etmektedir."