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Uyarılar art arda geldi! 24 kenti etkisi altına alacak toz taşınımı bu gece başlıyor

Meteorolojinin aralarında İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Ankara'nın da bulunduğu ve 24 kenti etkisi altına almasını beklediği toz taşınımı bu gece başlayacak. Sahra Çölü'nden gelen toz taşınımı sebebiyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma ve çamur şeklinde yağış öngörülüyor. Peş peşe açıklama yapan valilikler ve meteoroloji, vatandaşları tedbirli ve dikkatli olmaları hususunda uyardı.

Uyarılar art arda geldi! 24 kenti etkisi altına alacak toz taşınımı bu gece başlıyor
18 Nisan 2021 Pazar 01:15

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Aydın, Denizli, Muğla, Uşak, İzmir, Manisa, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop ve Ankara için bu gece başlaması ve pazar akşamına kadar sürmesi öngörülen Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı sebebiyle uyarı yapıldı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, "Bu gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar Ege, Marmara'nın güney ve doğusu ile Batı Karadeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görüleceğinden görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Uyarılar art arda geldi! 24 kenti etkisi altına alacak toz taşınımı bu gece başlıyor

BURSA VALİLİĞİ YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin son değerlendirmelerine göre, kentte bu geceden pazar akşamına kadar toz taşınımı öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KASTAMONU VALİLİĞİ DE UYARIDA BULUNDU

Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise meteorolojinin son değerlendirmelerine göre, kentte bu geceden pazar akşamına kadar Afrika kaynaklı toz taşınımı öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Uyarılar art arda geldi! 24 kenti etkisi altına alacak toz taşınımı bu gece başlıyor


Kaynak: Kamu Saati Özel
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