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Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsonun ilk ifadesi ortaya çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalıştığı restoranın sigortasını yaptırmadığı iddiasıyla 5 saat boyunca rehin aldığı ustabaşının boğazını kesen garson, "Ne yaptığımı bilmiyordum. Öldürme kastım yoktu. Öldürmek istesem, öldürürdüm" dedi. Zanlı, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsonun ilk ifadesi ortaya çıktı
20 Eylül 2021 Pazartesi 00:27

Manavgat'ta sabah saatlerinde sigortasının yaptırılmadığı iddiasıyla Kamil Tarık Albayrak, ustabaşı Lütfü Salman'ı boğazına iki bıçak dayayarak rehin almıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yaklaşık 5 saat süren rehine krizinin ardından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürülen Kamil Tarık Albayrak, poliste baro tarafından görevlendirilen CMK avukatının eşliğinde ifade verdi. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından önce sağlık raporu alınan Albayrak, adliyeye sevk edildi.

"ÖLDÜRMEK İSTESEM, ÖLDÜRÜRDÜM"

Kamil Tarık Albayrak'ın verdiği ifadelerde, "Ben uyuşturucunun etkisi altındaydım. Ne yaptığımı bilmiyordum. Öldürme kastım yoktu, öldürmek isteseydim, öldürürdüm" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Savcı tarafından ifadesi alınan Albayrak, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimi tarafından 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsonun ilk ifadesi ortaya çıktı

Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsonun ilk ifadesi ortaya çıktı

Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsonun ilk ifadesi ortaya çıktı

Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsonun ilk ifadesi ortaya çıktı

Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsonun ilk ifadesi ortaya çıktı

Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsonun ilk ifadesi ortaya çıktı

Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsonun ilk ifadesi ortaya çıktı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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