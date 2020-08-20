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Üsküdar'da deniz yüzeyi çöplerle kaplandı

İstanbul Boğazı, etkili yağış sonrası atıklarla doldu. Boğaz'a çamur akması da dikkat çekti.

Üsküdar'da deniz yüzeyi çöplerle kaplandı
20 Ağustos 2020 Perşembe 15:22

İstanbul, güne yağmurla başladı.

Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, kentin birçok noktasında etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Üsküdar'da ortaya çıkan manzarayı görenler, "Bu kadarına da pes" dedi.

 

ATIKLAR DENİZDE ORTAYA ÇIKTI

Su şişeleri, maskeler, izmaritler ve diğer katı atıklar, boğazın en güzel noktalarından Üsküdar'da denizin üzerini kapladı.

Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı'nda denizi görünmez hale getiren atıklar havadan görüntülendi.

KİRLİLİK YAĞMURLA ARTTI

Su şişelerinden maskelere kadar birçok atığın görüldüğü denizde, yağmur şiddetini artırdıkça kirlilikte arttı. Havuz makarnasının ve futbol topunun da olduğu denizdeki atıklar, tepki topladı.

ÇAMUR AKTI

Öte yandan, sağanak nedeniyle İstanbul Boğazı'na çamur aktığı da g   örüldü. Çamur nedeniyle denizde kahverengi bir görüntü oluştu.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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