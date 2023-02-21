Üsküdar Belediyesi, depremzede öğrencilere 500 adet bilgisayar gönderdi

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen üniversiteli öğrencilerin bilgisayar ihtiyaçlarını karşıladıklarını açıkladı.

Asrın felaketinde 16'ncı güne girildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye kenetlendi.

11 ilde hissedilen afetle yürekleri dağladı. Can kaybında bilanço giderek ağırlaşmaya başladı.

Yıkılan binlerce bina ise kentleri enkaza çevirdi.

Bu kapsamda devletin tüm imkanları afet bölgesine seferber edilirken, tüm kurumları da canla başla bir mücadele başlattı.

Yurdun dört bir yanından gönüllüler de depremzedeler için bölgelere akın ederek ihtiyaç malzemelerini ulaştırdı.

Birlik ve beraberlik görüntüleri, yaşanan zorlu süreçte teselli oldu.

Öte yandan belediyeler de gerek nakit gerekse ihtiyaç maddesi bakımından bölgeye yardım ulaştırmaya başladı.

Üsküdar Belediyesi'nden afetzede gençlere 500 adet bilgisayar

Depremzedelere uzanan ellerden birisi de Üsküdar Belediyesi...

Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, geçtiğimiz günlerde tüm belediye personeliyle birlikte toplamda 20 milyon lira bağış yapıldığını duyurmuştu.

Bir yardımda daha bulunan Üsküdar Belediyesi, bu kez depremden etkilenen üniversite öğrencileri için harekete geçti.

Bu kapsamda eşyaları enkaz altında kalan öğrencilere teslim edilmesi için 500 adet dizüstü bilgisayar alındı.

"Gençlerimizin en önemli ihtiyaçlarına cevap verdik"

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Türkmen, şu ifadeleri kullandı:

Ağır bir felaketin ardından şimdi yaraları sarma zamanı. Herkes seferber olmuş durumda. Üsküdar Belediyesi olarak, depremde enkaz altında eğitim materyalleri kalan sevgili üniversite gençlerimizin en önemli ihtiyaçları olan bilgisayarlarını Üsküdar Kızılay şubesi iş birliği ile temin etmeye çalışıyoruz.



500 adet bilgisayarı üniversiteli gençlerimize ulaştırmak üzere hazırlanmış durumdayız. Gençlerimizi çok seviyoruz. Eğitimlerinin aksamaması adına çok önemli bir ihtiyaçlarına cevap vermiş olacağız.

Kılıçdaroğlu'ndan provokatif söylemler

Bu süreçte yaralar sarılırken tüm detaylar düşünüldü ve çocuklar için travmaların kolayca atlatılabileceği alanlar oluşturulurken, üniversite öğrencileri için de harekete geçildi.

Türkiye'nin kenetlendiği günlerde provokatif söylemlerde bulunarak çalışmaları gölgede bırakmak isteyenler de oldu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da iyileştirme sürecindeki çalışmaları görmemezlikten gelerek şu ifadeleri kullanmıştı: