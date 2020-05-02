Ürgüp'deki corona virüsü hatası pahalıya patlıyor!

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde toplu şekilde cenaze namazı kılınmasının ardından corona virüsü tespit edilen kişi sayısı 60 oldu!

Kayseri'mize 30 dk mesafede olan Ürgüp'de malesef o hatanın acısını şuanda vatandaşlar çekiyor. Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde toplu halde kılınan cenaze namazının ardından corona virüsünden dolayı bir kişi daha hayatını kaybetti. Köyde ölü sayısı 2’ye vaka sayısı ise 60’a yükseldi.

ÜRGÜP'ÜN O KÖYÜNDE 60 VAKA VE 2 ÖLÜM!

Taşkınpaşa köyünde hatırlarsanız toplu halde cenaze namazı kılınmıştı.O cenaze sonrasında Başta köy muhtarı Emin Esertürk olmak üzere azalar ve cenaze namazını kıldıran imam hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Köy o olaydan sonra karantinaya alındı.Ancak olan çoktan oldu.Durum daha da vahimleşti.Köyde 60 corona vakası bulunuyor.Ayrıca 2 de ölüm gerçekleşti corona virüsü yüzünden.

Toplu halde kılınan namazın ardından corona virüsü testi pozitif çıkan ve Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 82 yaşındaki M.M tedavi gördüğü hastanede vefat etti. M.M'nin cenazesi bugün geniş güvenlik önlemleri altında defin edildi. Öte yandan virüse yakalanarak Kayseri'de tedavi altına alınan 70 yaşındaki F.İ. de 29 Nisan’da tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.