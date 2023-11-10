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Ünlü televizyoncudan dikkat çeken protesto! Kafeye hoparlör yerleştirip zulmü anlattı

Ünlü televizyoncudan dikkat çeken protesto! Kafeye hoparlör yerleştirip zulmü anlattı

Ünlü televizyoncudan dikkat çeken protesto! Kafeye hoparlör yerleştirip zulmü anlattı
Admin
Admin
10 Kasım 2023 Cuma 11:40

Televizyon sunucusu ve yazar Bekir Develi, katil İsrail'in Filistin'i işgalini protesto etmek için dikkat çeken bir eyleme imza attı. Ünlü kahve zincirinin İstanbul'daki bir şubesine kablosuz hoparlör yerleştiren Develi, ödedikleri paranın Gazzeli bebeklere bomba, kan ve ölüm olarak gittiğini söyleyerek müşteriler üzerinde farkındalık yaratmaya çalıştı.

Televizyon sunucusu ve yazar Bekir Develi, İsrail'in Filistin'i işgalini protesto etmek için ünlü kahve zincirini protesto etti. Develi, bir şubeye kablosuz hoparlör yerleştirerek yaptığı eylemi, "Kimseyi incitmeden kırıp dökmeden. Sadece hatırlatmak istedik" açıklaması ile paylaştı.

"ÖDEDİĞİNİZ PARALAR GAZZELİ BEBEKLERE ÖLÜM OLARAK GİDİYOR"

İstanbul'da bir kahve zinciri markasının şubesine girerek kablosuz hoparlörü tavana yerleştiren Bekir Develi, kafede oturan müşteriler üzerinde farkındalık yaratmaya çalıştı. Develi'nin hoparlör yayınında "Değerli misafirler, hepinize merhabalar. Sizler için küçük bir hatırlatma mesajımız var. Şu anda bu kuruma ödediğiniz paralar, Gazzeli bebeklere bomba, kan ve ölüm olarak gitmektedir. Duyarlığınız için teşekkürler." ifadeleri yer aldı.

İNGİLİZCE DE ANONS ETTİ

Katil İsrail'in Gazze'de giriştiği soykırımı protesto eden Develi, aynı sözleri daha sonra İngilizce olarak da anons etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Develi'ye destek mesajları geldi.

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