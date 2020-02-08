Ünlü Tatil Yerlerinde Corona Virüsü Darbesi

Ünlü tatil Yerlerinde corona virüsü darbesi Ünlü Tatil Yerleri corona virüsten Çok Büyük Darbe Aldı !!

Çinli ler, Türkiye'de dört mevsim dönemde vazgeçilmez semtlerinden biri olan Kapadokya'nın hemen peşine en çok Muğla'nın Fethiye ilçesine ilgi göstermekte . Ne var ki, corona virüsü kaynaklı Fethiye'de 15 bin kişilik rezervasyon iptali meydana geldi. Türkiye'ye ulaşan turistlerin en büyük zevkleri yamaç paraşütü olduğunu anlatan FETOB Başkanı Bülent Uysal, “Ciddi bir maddi kaybımız var ama can sağlığı çok daha mühim ilk etapta ” dedi..

Çin’deki corona virüs salgını son senelerde özellikle kış mevsiminde ümidini Çinli turistlere bağlayan sektöre büyük darbe getirdi. Çinli turistlerin Türkiye’de en çok ilgi gösterdikleri yerlerin önünde gelen Kapadokya’nın sonrasında ikinci sıradaki Fethiye otellerinde de corona virüs den payını 15 bin sayı ile rezervasyon iptali yapıldı .

EKONOMİYE ŞOK DARBE !15 BİN REZERVASYON İPTAL

Konuyla alakalı açıklamalar yapan Başkanı Uysal, turistlerin olmazsa olmazının yamaç paraşütü yapmak olduğuna değinen Fethiye’deki otellerde 15 bin kişilik rezervasyon iptali ne gidildiğini açıkladı.Uysal, Türkiye’ye ulaşan Çinlilerin ilk sıraya koydukları Kapadokya ve balon turu sonrasında yamaç paraşütü nedeniyle Fethiye’nin ikinci sırayı, Pamukkale nedeniyle de Denizli’nin üçüncü sıra da yer aldığını açıkladı.