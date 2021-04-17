Ünlü sanatçı Sevcan Orhan'dan İncesu ziyareti! Kayseri İncesu Sondakika Haberleri |kamusaati.com

Ünlü Sanatçı Sevcan Orhan, İncesu'da program yaptı. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, "Halk Müziğinin sevilen, beğenilen güçlü seslerinden Sayın Sevcan Orhan hanımefendiyi ilçemizde ağırlamaktan onur ve gurur duyduk. İlçemizin tanıtımı konusun da yapılan Sevcanla Lezzet Yolunda çekimlerimizden sonra nacizane hediyemizi kendisine takdim ettik." ifadelerini kullandı.
Ünlü Sanatçı İncesu'yu neden ziyaret etti?
Ünlü Sanatçı Sevcan Orhan, İncesu'da program yaptı. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, "Halk Müziğinin sevilen, beğenilen güçlü seslerinden Sayın Sevcan Orhan hanımefendiyi ilçemizde ağırlamaktan onur ve gurur duyduk. İlçemizin tanıtımı konusun da yapılan Sevcanla Lezzet Yolunda çekimlerimizden sonra nacizane hediyemizi kendisine takdim ettik." ifadelerini kullandı.