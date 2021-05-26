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Ünlü modele ahlaksız teklif! Tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler

Ünlü İngiliz model Rhian Sugden, iş insanı bir erkek hayranının kendisine tek gecelik ilişki için 2.4 milyon lira teklif ettiğini açıkladı. Evli olan Sugden kendisine bu teklifi yapan şahsın da evli olduğunu belirtti.

Ünlü modele ahlaksız teklif! Tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler
26 Mayıs 2021 Çarşamba 23:13

İngiliz model Rhian Sugden, bir hayranının Instagram hesabı üzerinden kendisine yaptığı ahlaksız teklifi ifşa etti. Büyük bir şaşkınlık yaşadığını söyleyen Rhian, hesabından yaptığı açıklamada bazı hayranlarının kendisine cinsel organlarının resmini gönderdiklerini söyledi.

TEK GECE İÇİN 2.4 MİLYON TL

Ünlü model, evli iş insanı bir hayranının ise kendisiyle bir gece geçirmeyi teklif ettiğini belirtti. Bir gece için kendisine 2.4 milyon TL teklif edildiğini vurgulayan Sugden, gelen teklif ve mesajların midesini bulandırdığını açıkladı.

Ünlü modele ahlaksız teklif! Tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler

KENDİSİ DE EVLİ

2018 yılında evlenen ve bebek yapmaya hazırlanan model, birkaç kez tüp bebek ile çocuk sahibi olmak istediyse de başarı olamadı. Model, kısa bir süre önce çocuk sahibi olamamanın utanılacak bir şey olmadığını ve bazı insanların bu durumu gizlemesine anlam veremediğini söylemişti.

Ünlü modele ahlaksız teklif! Tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler


Kaynak: Kamu Saati Özel
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