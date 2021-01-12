Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi

Ünlü YouTuber Ümmü Seif'in yayınladığı bir videoda yaptığı el işareti, "Bir grup tarafından kaçırıldığını ima ederek polisten yardım istiyor" şeklinde yorumlandı. Video kısa sürede trendler listesine girdi.

Ünlü YouTuber Ümmü Seif'in yayınladığı bir videoda yaptığı el işareti, "Bir grup tarafından kaçırıldığını ima ederek polisten yardım istiyor" şeklinde yorumlandı. Video kısa sürede trendler listesine girdi.

Sosyal paylaşım sitesi Youtube'de çektiği videolar ile 5 milyon aboneye ulaşan Ümmü Seif, paylaştığı son video ile Türkiye dahil pek çok ülkede trend listesine girdi.

YARDIM ÇAĞRISINDA MI BULUNDU?

Videosunda artık çocuklarına vakit ayırmak istediğini ve kanalı bırakacağını söyleyen Ümmü Seif'in 30 saniyelik videonun sonunda yaptığı el işareti takipçileri tarafından bir yardım isteği olarak algılandı.

İKİ İHTİMAL ÜZERİNDE DAHA DURULUYOR

Görüntülerde Ümmü Seif'in çekim yaptığı alanda son derece serbest tavırlarının olması ve alanın bir müze veya sarayı andırması nedeniyle videonun mizansen olabileceği de düşünülüyor. Ümmü Seif'in böyle bir video çekmekle "Kadınların imdat çığlığı olan işareti tanıtmayı" amaçladığı da iddialar arasında.

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