Ünlü Ekonomistten Şok Çıkış: Dolar TL Kontrollü Devalüasyon İle Yükseltiliyor, Lastik Her An Patlayabilir!

Başarılı dolar tahminleri ve nokta atışı yorumları ile adını duyuran ünlü ekonomist Turhan Bozkurt son dolar yorumu ile yeni büyük yankı uyandırdı. Devalüasyon olursa dolar ne olur, nedir, ne zaman?

16 TL bandını zorlamaya devam eden dolar kuru Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı nedeni ile yakından takip edilirken ekonomistlerin dolar yorumları ve tahminleri de merakla bekleniyordu. Dolar kuru hakkında bir açıklama da ünlü ekonomist Turhan Bozkurt tarafından yapıldı. Bozkurt, sık sık yapmış olduğu dolar tahminleri ile adından söz ettiriyordu.

21 Aralık gecesi yapılan kabine toplantısına kadar 18 TL seviyesine kadar yükselen dolar kuru ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı açıklaması ile adeta çakılmıştı. 11 TL bandının altına çekilen dolar, sonrasında 15 TL bandında dengelenmiş ve yaşanan tüm gelişmelere rağmen 15 TL bandını aşmayı başaramamıştı.

DOLAR KURU 16 TL OLUR MU, NEDEN YÜKSELİYOR?

Amerikan Merkez Bankası FED tarafından yapılan 50 baz puanlık faiz artırımı sonrasında dolar kuru yükselişe geçerken yine FED Başkanı Powell tarafından yapılan şahin açıklamalarda da doların güçlenmesine neden olmuştu. ABD tahvil faizlerinin rekor seviyelere yükselmesi de dolardaki yükselişi desteklerken dolar kuru 9 günlük yükseliş serisini bugüne de taşımayı başardı.

Dolar kuru 16 TL bandını zorlamaya devam ederken yeni direnç noktası 15 TL seviyesinden 16 TL seviyesine taşınmış oldu. Dolar kuru 18 Mayıs 2022 Çarşamba gününe 15,9480 TL alış ve 15,9567 TL satış seviyesinde yükseliş yönlü devam ederken Euro kuru alış 16,7640 TL ve satış 16,7906 TL seviyesine yükseldi,

Konuyu değerlendiren Turhan Bozkurt resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu değerlendirme ile "TL kontrollü devalüasyon ile yükseltilirken, lastiğin nerede patlayacağını kimse bilmiyor. Tuzaklara dikkat!" diyerek kontrollü devalüasyon uyarısında bulundu.

Dolarda yaşanan süreci değerlendiren ekonomist Turhan Bozkurt, dolar kurunun 15,90 TL seviyesini aşması halinde bir sonraki durağın 16,60 değil, dolar 17,10 TL zirvesine bayrak dikeceğini belirterek, müdahalelerin yetersiz kalacağını öngördü. Dolar kurunda gözler 16 TL bandına çevrilirken pek çok ekonomist doların bu seviyeyi aşması durumunda 17 TL bandına doğru hızlı yükseliş yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

NOT: Burada yer alan bilgiler ekonomist Turhan Bozkurt'un yapmış olduğu açıklamalardan derlenmiş olup, emlak365.com tarafından yatırım tavsiyesi verilmemiştir. Bu haber yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez.