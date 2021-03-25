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Ünlü anketçiden gündemi değiştirecek iddia: Tansu Çiller Dışişleri Bakanı olacak

AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden genel başkan seçilmesinin ardından Kabine revizyonu iddiaları iyice alevlendi. Son olarak MAK Araştırma'nın sahibi Mehmet Ali Kulat, ortaya çok çarpıcı kulis bilgisi attı. İddiaya göre, eski Başbakan Tansu Çiller, yeni kabinede dışişleri bakanı olacak.

Ünlü anketçiden gündemi değiştirecek iddia: Tansu Çiller Dışişleri Bakanı olacak
25 Mart 2021 Perşembe 00:12

AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 75 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri arasından partinin A takımı olarak nitelendirilen 17 kişilik Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini belirledi. Bu gelişmelerin ardından Kabine revizyonu tekrar gündeme geldi.

MAK Araştırma'nın sahibi Mehmet Ali Kulat, KRT TV'de katıldığı canlı yayında gündemi değiştirecek bir iddia ortaya attı. Kulat, "Ben hükümetin çok ilginç planlar üzerinde çalıştığını duyuyorum. İlk kez söylüyorum. Kesin niteliğinde verilmiş bir bilgi değil ama eski bir başbakanın önümüzdeki günlerde dışişleri bakanı olması gibi bir ihtimal var. İsim de söyleyeyim; Tansu Çiller bu görev için konuşuluyor. Amerikalılarla geçmişte olan diyaloğundan dolayı böyle bir konu gündemde şu anda" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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