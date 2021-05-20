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Üniversiteli Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu

Antalya'da 2 arkadaşıyla gittiği apart otelde fenalaşan hukuk fakültesi öğrencisi Havva Nur Çalışgan, hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan genç kızın erkek arkadaşı M.O.Ş. ile M.D., ifadelerinde, 'şeker' diye tabir edilen uyuşturucu maddeden 2'şer tane kullandıklarını söyledi.

Üniversiteli Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu
20 Mayıs 2021 Perşembe 00:08

Dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'ndeki apart otelde meydana gelen olayda Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Havva Nur Çalışgan, erkek arkadaşı M.O.Ş. ve M.D. ile buluşup apart otele gitti. Burada eğlenen 3 gençten Çalışgan, bir süre sonra fenalaştı. M.O.Ş. ile M.D.'nin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin hemen müdahalede bulunduğu Havva Nur Çalışgan, yaşamını yitirdi.

Üniversiteli Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu

İFADELERİNDE HER ŞEYİ ANLATTILAR

Gözaltına alınan M.O.Ş. ve M.D., polis merkezindeki ifadelerinde, 'şeker' diye tabir edilen uyuşturucu maddeden 2'şer tane kullandıklarını ve Çalışgan'ın fenalaştığını söyledi. Çalışgan'ın cansız bedeni de otopsi için ambulansla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Üniversiteli Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu

ANNESİ "SONU BÖYLE Mİ OLACAKTI" DİYEREK AĞLADI

Havva Nur Çalışgan'ın cenazesi, otopsinin ardından bugün yakınları tarafından morgdan alındı. Cenaze teslim alındığı sırada sinir krizi geçiren anne Ayşe Çalışgan, "Ben bunca yıl 2 çocuğum için yaşadım. Sonu böyle mi olacaktı? Şimdi bu acıya nasıl dayanacağım?" diyerek gözyaşı döktü.

Genç kızın yakınları morgun önünde fenalaştı;

Üniversiteli Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu

Üniversiteli Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu

Üniversiteli Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu

Üniversiteli Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu

Üniversiteli Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu

Üniversiteli Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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