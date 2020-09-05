Üniversitelerde eğitim güz döneminde online devam edecek

Sağlık Bakanlığı, üniversitelerin 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde eğitimin uzaktan eğitimle devam etmesini istedi.
Sağlık Bakanlığı, üniversitelerin 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde eğitimin online devam etmesini istedi.
Uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu eğitimlerin ise mümkünse ertelenmesini önerdi.
İŞTE SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN ÜNİVERSİTELERE BİLDİRDİĞİ KARAR
kaynak memurlar.net
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