Üniversitelerde eğitim güz döneminde online devam edecek

Keşan Belediye Başkanlığınca 1 (bir) adet Mühendis (İnşaat Mühendisi), 1 (bir) adet Mimar 1 (bir) adet Peyzaj Mimarı olmak üzere toplam 3 (üç) adet Sözleşmeli Memur İstihdam edilecektir. Başvuruların 15 Eylül 2020 tarihine kadar Keşan Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.