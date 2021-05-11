Ümmet uyandı. Müslümanlar akın akın Mescidi Aksa'ya gidiyor. İsrail geri çekildi !

İsrail polisinin Mescid-i Aksa’yı korumak için direnen Filistinlilere yönelik acı’masız müdahaleleri sürüyor. İsrail polisi tarafından son gerçekleştirilen sa’ldır’ılarda çok sayıda Filistinli y’ara’lı olarak hastan’eye kaldırıldı.Sosyal medyada hızla yayılan bir videoda binlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa’ya doğru yürüyüşe geçtiği izlendi.

ÜLKENİN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDEN TOPLANDILAR

Filistin halkının Mescid-i Aksa’dan gelen haberlerin ardından büyük tepki gösterdiği ve ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen binlerce kişinin Mescid-i Aksa’ya doğru yürüyüşe geçtiği bildirildi.Sloganlar atarak yürüyen grup,

Mescid-i Aksa’yı korumak için direnen Filistinlilere destek verecek.Binlerce Filistinli Mescid-i Aksa’yı korumak için yürüyüşe geçti1967’DEN BERİ İŞ’GAL ALTINDAMescid-i Aksa ise İslam’ın üçüncü en kutsal ibadet yeri olarak kabul ediliyor.

Bu bölgenin içinde olduğu Doğu Kudüs, 1967’deki Altı Gün Savaşı olarak da bilinen Arap-İsrail sava’şından bu yana İsrail devletinin iş’gali altında bulunuyor.