Ümitcan Uygun'un tutuklandığı soruşturmada Esra Hankulu'nun ölüm sebebi belli

Esra Hankulu'nun evde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un tutuklandığı soruşturma kapsamında adli tıp kurumu raporunda Hankulu'nun künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Ümitcan Uygun'la birlikte geceyi geçirdikten sonra ölü olarak bulunan Esra Hankulu'nun kesin ölüm nedeninin kafa travmasına bağlı iç kanama olduğunu belirlendi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan olayda Aleyna Çakır'ın ölümüyle gündeme gelen Ümitcan Uygun'la birlikte geceyi geçiren Hankulu evinde ölü bulunmuş, olayın ardından Uygun tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Olay sonrası kesin ölüm nedeni araştırılan Hankulu'nun cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Hankulu'nun ölümüne ilişkin yapılan ilk incelemelerde kanında bulunan uyuşturucu madde üzerine yoğunlaşılsa da kesin ölüm sebebinin kült kafa travmasına bağlı iç kanama olduğu belirlendi. Hankulu'nun kafa travmasının da, kafasını bir yere vurmasından ya da biri tarafından kafasına vurulmasından kaynaklandığı ifade edildi.