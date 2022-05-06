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Ümit Özdağ, Süleyman Soylu'nun kendisi hakkındaki sözleri sonrası İçişleri Bakanlığı'na gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Adam yerine, insan yerine koymam. Benim için hayvandan aşağı biridir." sözlerine tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün akşam duyurduğu gibi bu sabah bakanlığa gitti. Özdağ, kalabalık bir gazeteci grubu tarafından karşılanırken, bakanlık önünde partililer ve görevliler arasında arbede yaşandı. Özdağ, bina önünde yaptığı konuşmasında "Hadi kapının önüne gel. Ya sen özür dilersin ya da bu kavga sonuna kadar devam eder" dedi.

Ümit Özdağ, Süleyman Soylu'nun kendisi hakkındaki sözleri sonrası İçişleri Bakanlığı'na gitti
Kamusaati
Kamusaati
06 Mayıs 2022 Cuma 11:06

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi için sarf ettiği "Adam yerine, insan yerine koymam. Benim için hayvandan aşağı biridir. Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" sözlerinin ardından bu sabah bakanlık binası önüne gideceğini açıkladı.

Özdağ sosyal medyadan, "Süleyman, ben yarın saat 11.00'de tek başıma ve silahsız İçişleri Bakanlığı önünde olacağım. Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk Polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle. Kimin ne çocuğu olduğunu orada bütün Türk Milleti görecek." paylaşımını yaptı.

Tam dediği saatte bakanlık binasının önüne giden Özdağ, burada kalabalık bir basın mensubu ordusu tarafından karşılandı. Partililer ve görevliler arasında arbede yaşandı.

Bina önünde konuşma yapan Özdağ, "Zafer Partisi, burada örtülü bir istilada bulunan Suriyeli, Afgan, Orta Doğu'dan yönlendirilen insanlara karşı yürüyemeye devam edecek. Biz Zafer Partisi olarak Türk milletinin iradesini siyasette temsil ediyoruz. Burası lunapark değil. Her ipini koparan Türkiye'ye gelemez. Biz iktidar olduğumuzda bu 8 milyon insanı Türkiye'den yollayacağız.

Zafer Partili gibi görülen hesaplar üzerinden karışıklık çıkartmak istiyorlar. Biz tuzağa düşmeyiz. Atamanlar diye grup var. Sağda solda Suriyeli dövüyorlar, paylaşıyorlar. Suç duyurusunda bulunduk. Arkasında karanlık odaklar var. Kimle bağlantılı olduğunu görebilirsiniz. Soylu'nun bana ve aileme yapmış olduğu hakaret bu operasyonun işaret fişeğidir. Süleyman Soylu, ya sen özür dilersin ya da bu kavga sonuna kadar devam eder" dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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