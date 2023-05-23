Ümit Özdağ'ın 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar' sözleri yeniden gündemde

Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklamasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ın aylar önce söylediği sözler tekrar gündem oldu. Özdağ, "Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar" demişti.

Türkiye 28 Mayıs’ta sandığa giderek Cumhurbaşkanlığı seçimi için tercihini gerçekleştirecek.

Kritik seçimlere sadece 5 gün kalırken ilk turda en çok oyu alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun temasları da sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Zafer Partisi Genel Merkezi’ne giderek Ümit Özdağ ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra Ata İttifakı’ndan ayrılarak kendisini destekleme kararı alan Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz ile buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ile bir araya geldi.

Oğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Ata İttifakı’nın ikinci tur kararı merakla beklenirken dün kameraların karşısına geçen Sinan Oğan, ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleme kararı aldığını açıkladı.

Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesi

Bu açıklamanın hemen ardından Ümit Özdağ, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında görüşme gerçekleşti.

Özdağ, Kılıçdaroğlu'na mutabakat metni sundu

Görüşmenin ardından ilk açıklama Özdağ'dan geldi. Zafer Partisi Lideri, "Mutabakat metnini sundum, umarım olumlu cevabını iletecek." dedi.

Bir açıklama daha yapan Ümit Özdağ, Oğan’ın bu kararının kendi tercihi olduğunu söylerken, Zafer Partisi’nin ise bugün basın toplantısı ile kararını duyuracağını ilan etti.

Sözleri tekrar gündem oldu

Siyasette görüşmeler ardı arkasına gelirken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sözleri tekrardan gündem oldu.

"Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar"

Bu gelişmeler Özdağ'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı, "Kılıçdaroğlu kazanırsa ülkede iç savaş çıkar." sözlerini akıllara getirdi.

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Özdağ, 9 Eylül 2022'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğunu vurguladığı açıklamasında şunları söylemişti: