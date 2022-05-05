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Ümit Özdağ'dan Ekrem İmamoğlu'na salvolar

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Karadeniz gezisine çıkan Ekrem İmamoğlu'nun şovmen olduğunu ve kumpas davalarının harp elemanlarıyla yürüdüğünü yazdı.

Ümit Özdağ'dan Ekrem İmamoğlu'na salvolar
Kamusaati
Kamusaati
05 Mayıs 2022 Perşembe 19:06

Muhalefetin hala 2023 seçimleri için adayı yok...

Bir yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, diğer taraftan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sesleri yükseliyor.

Karadeniz turu

İki isim ön planda ancak son karar henüz verilmiş değil...

Karmaşıklığı daha da artıran olay ise İBB Başkanı İmamoğlu'nun Karadeniz turuna çıkması oldu.

Kendi kanadını rahatsız etti

"Kılıçdaroğlu'na meydan okuyor" diyenler bir yana; İmamoğlu, çok konuşulan bu Karadeniz gezisini tamamladı.

Gezi, kendi kanadından bazı kesimleri bile rahatsız etti.

Ümit Özdağ’dan tepki

Özellikle paylaşılan bir fotoğraf karesi, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı oldukça sinirlendirdi.

İmamoğlu için “şovmen” diyen Özdağ, Mansur Yavaş’ı niçin desteklerini de bir şekilde açıklamış oldu.

“Şovmene değil, liyakate gerek var”

Sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşım yapan Özdağ, “Neden Mansur Yavaş? Çünkü Türkiye’nin 2’nci bir Erdoğan’a ihtiyacı yok. Kumpas davalarının psikolojik harp elemanları ile yürüyenler Türkiye’yi politik cehennemden çıkaramaz. Diyarbakır’da ayrı İstanbul’da ayrı konuşan çatal dille ülkemiz krizi aşamaz. Şovmene değil, liyakate gerek var.” notunu düştü.

"İmamoğlu'na güven olmaz"

Ümit Özdağ, daha önce yaptığı açıklamalarla da Ekrem İmamoğlu'nu hedef almıştı.

Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyen Ümit Özdağ, Ekrem İmamoğlu'nun güvenilmez bir isim olduğunu dile getirmişti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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