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Ümit Özdağ'dan bakanlığın önünde Soylu'ya yönelik sert sözler: İkimizden biri ölene kadar bu iş devam edecek

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bakan Soylu'nun kendisine yönelik "Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur" sözlerinin ardından İçişleri Bakanlığı'na gitti. Kapı önünde yaşanan arbede sonrası Soylu'ya yönelik sert açıklamalarda bulunan Özdağ, "İkimizden biri ölene kadar bu iş devam edecek. Ya sen milletin önünde özür dilersin ya da bu kavga sonuna kadar devam eder" ifadesini kullandı.

Ümit Özdağ'dan bakanlığın önünde Soylu'ya yönelik sert sözler: İkimizden biri ölene kadar bu iş devam edecek
Kamusaati
Kamusaati
06 Mayıs 2022 Cuma 12:01

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında mülteciler yüzünden başlayan tartışma Ankara'daki tansiyonun ciddi anlamda yükselmesine neden oldu.

Bakan Soylu'nun dün katıldığı televizyon programında "Adam yerine, insan yerine koymam. Benim için hayvandan aşağı biridir. Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur" ifadeleriyle yüklendiği Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün saat 11.00'de İçişleri Bakanlığı'nda olacağını ve Soylu'yu da burada beklediğini söylemişti.

Sabah saatlerinde genel merkezden bakanlığa doğru hareket eden Özdağ'ı burada yoğun bir kalabalık karşılarken, İçişleri Bakanlığı'nın önünde polis ekipleriyle arbede yaşandı. Yaşanan arbede sonrası İçişleri Bakanlığı'nın önünde bir basın açıklaması yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bakan Soylu'ya yönelik çok sert ifadeler kullandı.

Özdağ'ın açıklamaları şu şekilde;

"Ülkemize yönelik örtülü bir istilanın olduğunu görüyoruz. Zafer Partisi bu istilayı Türkiye'nin gündemine getirdi. Biz Zafer Partisi olarak Türk milletinin kaçaklar ülkesine dönsünler fikrini savunuyoruz. Burası dünyanın lunaparkı değil. Bu sekiz milyon insanı geriye göndereceğiz. Bu politikamız hem AK - Millet ittifakının hem sarayın dengesini bozdu. Gördünüz Erdoğan bir ay içerisinde yollamayacağım noktasından bir milyon kişiyi göndereceğiz noktasına geldi. Bu da bir seçim tuzağı. BM rakamlarına göre yüz bin kişi gönderildi. Sarı muhalefet bu konuyu iktidarla anlaştığı için gündeme getirmiyordu.

Süleyman Soylu liderliğinde Zafer Partisine komplo kuruluyor. Birkaç gün önce ziyaretime gelen bir polis memuru bilgi verdi. Bu komploda kimlerin görev alacağını öğrendim, bunu teyit ettim. Zafer Partisi'ne bağlı gibi gözüken gruplarla çatışma çıkarmak istiyorlar. Atamanlar Grubu diye bir grup var. Afgan, Suriyeli dövüyorlar. Suç duyurusunda bulundum.

İkimizden biri ölene kadar bu iş devam edecek. Ya sen milletin önünde özür dilersin ya bu kavga sonuna kadar devam eder. Provokasyonları deneme."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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