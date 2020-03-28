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Ulaştırma Bakanı Cahit Turan Görevden Alındı

Ulaştırma Bakanı Cahit Turan Görevden Alındı, Kabinenin en zayıf isimlerinden biri olan Cahit Turan'ın Ulaştırma Bakanlığı görevine son verildi.

Ulaştırma Bakanı Cahit Turan Görevden Alındı
28 Mart 2020 Cumartesi 09:40

Ulaştırma Bakanı Cahit Turan görevden alındı

Kabinenin en zayıf isimlerinden biri olan Cahit Turan'ın Ulaştırma Bakanlığı görevine son verildi.

Ulaştırma Bakanı Cahit Turan görevden alındı

Türkiye, koronavirüse karşı mücadele ederken Ulaştırma Bakanlığı Kanal İstanbul'un ihalesini yaptırdı.

Tartışmalara neden olan ihalenin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ani bir karar aldı ve kabinede değişiklik yaşandı.

İŞTE KARAR

Ulaştırma Bakanı Cahit Turan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gece yarısı kararıyla görevden alındı.

Ulaştırma Bakanı Cahit Turan görevden alındı

Ulaştırma Bakanı Cahit Turan görevden alındı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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