Ulaştırma Bakanı Cahit Turan Görevden Alındı, Kabinenin en zayıf isimlerinden biri olan Cahit Turan'ın Ulaştırma Bakanlığı görevine son verildi.
Ulaştırma Bakanı Cahit Turan görevden alındı
Kabinenin en zayıf isimlerinden biri olan Cahit Turan'ın Ulaştırma Bakanlığı görevine son verildi.
Türkiye, koronavirüse karşı mücadele ederken Ulaştırma Bakanlığı Kanal İstanbul'un ihalesini yaptırdı.
Tartışmalara neden olan ihalenin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ani bir karar aldı ve kabinede değişiklik yaşandı.
İŞTE KARAR
Ulaştırma Bakanı Cahit Turan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gece yarısı kararıyla görevden alındı.
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