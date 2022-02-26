Ukrayna lideri Zelenski'den yeni açıklama: Aliyev ve Cumhurbaşkanı Erdoğan müzakereleri organize etmeyi teklif etti

Rusya'nın yeniden harekata başlayacağını açıklamasının ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in müzakere organize etmeyi önerdiğini açıkladı.

Rusya- Ukrayna savaşında dün müzakere masasının önü açılırken bugün Ukrayna, koşulların ağır olması nedeniyle Moskova ile müzakereleri reddettiklerini açıkladı. Bu gelişmeden sonra Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in müzakereyi reddetmesi üzerine tüm birliklere bütün istikametlerde saldırıya geçme emri verildiğini açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşında dün müzakere masasının önü açılırken bugün Ukrayna, koşulların ağır olması nedeniyle Moskova ile müzakereleri reddettiklerini açıkladı. Ukrayna tarafı, müzakere masasına oturmamasının nedeni açıklayarak, "Rus tarafının aracılar ile sunduğu müzakere koşulları bizim için kabul edilemezdi. Bu bizi teslim olmaya zorlamak için bir girişimdi. Kendilerine muhtemel barış anlaşmasının şartlarının, Türkiye'de mümkün olduğunu işaret ettik" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından sonra Moskova ve Kiev tarafı dün müzakere masasına oturabileceklerini açıklarken Rusya müzakerenin adresini Minsk olarak gösterdi

AZERBAYCAN'DAN PETROL ÜRÜNÜ SÖZÜ

Bu açıklamalardan sonra bir dizi görüşmeler yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ukrayna'ya petrol ürünleriyle yardım etme sözü verdiğini söyledi.

ERDOĞAN VE ALİYEV'DEN TEKLİF

Zelenskiy'e göre, Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisi ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında Rusya ile müzakereleri organize etmeyi teklif etti.

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